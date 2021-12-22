22 Декабря 2021
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Александр Пастухович (2021) | Фото: трансляция пресс-конференции в &quot;Интерфаксе&quot;

"Аналогов нет": уральские ученые нашли в Антарктиде уникальный метеорит

Уральские ученые получили первые данные о метеорите, найденном в Антарктиде. Специалисты до сих пор не могут его классифицировать.
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Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович, это вторая метеоритная экспедиция, организованная Уральским федеральным университетом - первая была в 2015-2016 годах. Нынешняя прошла при участии Казанского федерального университета.

"Экспедиция начиналась с карантина в Кейптауне. Затем мы планово переместились на материк и в зону поиска - это два перелета, один из которых трансконтинентальный. Сама экспедиция планировалась на три недели, это только полевые работы. Но, к сожалению, наши планы были скорректированы погодой: пришел внезапный шквал ветра и порвало нашу палатку. В течение двух дней после этого мы были вынуждены сняться с поисковых работ", - рассказал Пастухович.

По его словам, после возвращения в Кейптаун возникла новая проблема: многие авиакомпании, в том числе "Турецкие авиалинии", которой собирались лететь члены экспедиции, отменили рейсы из-за ситуации со штаммом ковида "омикрон". Однако ученые все же смогли вернуться в Россию, после чего две недели провели на самоизоляции.

Александр Пастухович(2021)|Фото: трансляция пресс-конференции в "Интерфаксе"

"После этого мы приступили к исследованию найденного, к сожалению, всего одного образца. Однако этот образец оказался очень интересный и уникальный. Мы провели ряд исследований: состав, минералогия. Все эти данные позволяют сказать, что это точно космическое вещество, но пока мы не можем правильно его классифицировать", - признался Александр Пастухович, добавив, что после завершения всех работ будет подана заявка о регистрации находки в международный метеоритный бюллетень.

Камень нашел один из участников экспедиции Руслан Калунин, который совершал так называемый разведвыход в горы.

"Он нашел его даже не на льду, а на склоне горы. Это делает его достаточно уникальным, потому что найти камень среди других камней непросто. Полевое название метеорита РК-21001 - "Руслан Калунин, 21-й год, первый метеорит", - пояснил ученый УрФУ.

Александр Пастухович(2021)|Фото: трансляция пресс-конференции в "Интерфаксе"

Он добавил, что каждый фрагмент уникален по-своему.

"Это единичный фрагмент, и тот состав минералов, который мы определили - он уникален. Всех подробностей пока не могу сообщить, потому что это предварительные данные, которые требуют дополнительных проверок и обработки. Но по тем характеристикам - концентрация некоторых элементов, соотношение минералов - мы пока не нашли аналогов в базе данных метеоритного бюллетеня", - заключил Александр Пастухович.

Теги: ученые, метеорит, исследование



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