Ученые не смогли отыскать уникальную "потерянную пещеру" на Южном Урале

Уральские ученые так и не смогли отыскать в Челябинской области уникальную "потерянную пещеру". Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

Напомним, пещера была открыта в 1930-е годы около Усть-Катава. В ней была собрана уникальная для Урала и России коллекция палеонтологического материала: в частности, там было очень много пещерных гиен. Затем она таинственным образом исчезла. В мае, перед началом нынешнего экспедиционного сезона, ученые говорили о планах предпринять новую попытку в ее поисках.

Как сообщил сегодня Косинцев, в итоге эта попытка не увенчалась успехом.

"С этой пещерой получилась очень интересная ситуация. Мы думали, что мы точно знаем, где она находится. Знали место на карте, посмотрели с космического снимка - вроде, вот эта точка. Но, к сожалению, на местности мы ее найти не смогли. Как в том анекдоте: буквы все угадал, а слово не узнал", - рассказал ученый, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, задача осталась прежней - в следующем году вновь отправиться на Южный Урал на поиски пещеры.

"Думаю, что мы ее все-таки найдем. Ну не могла ведь пещера исчезнуть, она очень большая, протяженностью около 200 метров. Она не могла никуда деться. Но бывают такие случаи, когда ты вроде знаешь, где искать - но не нашел", - заключил Павел Косинцев.