21 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин впервые поговорил по телефону с новым канцлером Германии

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым главой немецкого правительства Олафом Шольцем. Российский лидер поздравил канцлера Германии с началом работы на этом посту.

"С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам. В связи с этим отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом", - говорится в сообщении Кремля по итогам переговоров.

Путин рассказал Шольцу о своих предложениях, адресованных НАТО и США по поводу гарантий безопасности, которые были переданы "западным партнерам", среди последних есть и Германия. "Выражена надежда, что будут организованы серьезные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам", - добавили в Кремле.

Шольц же настоял на обсуждении "внутриукраинского конфликта". Путин заявил канцлеру, что "Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".

По итогам разговора Путин и Шольц договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.

Теги: владимир путин, олаф шольц, переговоры, канцлер германии, нато, украина



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