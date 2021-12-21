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Экономика Свердловская область
(2004) |

В новый электротехнический завод в Ревде инвестируют более 1,5 млрд рублей

В Ревде готовится к открытию новый производственно складской комплекс TDM ELECTRIC. Запуск предприятия планируется осуществить в два этапа: в феврале 2022 года начнет работу региональный распределительный центр компании, а производство откроется в начале 2023 года. 16 декабря площадку посетил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Цеха завода по производству электротехнической продукции широкого профиля компании займут 10 тыс. кв. метров, еще 5 тыс. кв. метров будет занимать склад класса А. Общая площадь комплекса составит почти 30 тыс. кв. метров. Сейчас на заводе ведется модернизация цехов и закупка высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд руб.

Министр отметил, что запуск нового производства придаст импульс экономическому и социальному развитию Ревды. "Запуск высокотехнологичного производства укрепляет позиции Свердловской области в вопросах импортозамещения. Здесь будут созданы 250 новых рабочих мест. Это зарплаты, налоги, повышение качества жизни людей и развитие социальной инфраструктуры", - сказал Сергей Пересторонин.

Развитие производства компании на Урале явилось реакцией на спрос потребителей и необходимость удешевления стоимости готовых изделий, объяснил Вадим Морозов, основатель и руководитель компании TDM ELECTRIC: "В последние годы мы наблюдаем устойчивое повышение спроса в регионе на нашу продукцию. Поэтому размещение собственной производственной площадки на Урале экономически оправдано. Мощности завода позволят обеспечить регион и соседние области наиболее востребованными электротехническими изделиями высокого качества по конкурентной цене. Снизить стоимость продукции для конечного потребителя также поможет наша собственная транспортно-логистическая компания, а реализацию по всей территории России обеспечит существующая широкая дистрибьюторская сеть".

На предприятии планируется производить широкий ассортимент продукции. Ожидаемый годовой оборот предприятия составит порядка 2,5 млрд руб.

Теги: электротехника, завод, ревда, производство, открытие, инвестиции



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