Московские власти запустили тестовую версию приложения "Парковки России"

Столичные власти протестируют приложение "Парковки России". По сути это приложение "Парковки Москвы", адаптированные пока только для одного города за пределами МКАД – Санкт-Петербурга. В департаменте транспорта столицы считают, что приложение будет полезно тем, кто часто бывает в обоих городах.

Сейчас дептранс набирает группу для тестирования. "Участников ждет несколько часов бесплатной парковки в северной столице, а самых активных — карты "Тройка-Подорожник". Тестировать будем месяц, после приложение заработает для всех. Деньги от оплаты пойдут в бюджет города, где припаркуетесь", - обещают в дептрансе.

Сейчас парковки Москвы используют более 125 тыс. автомобилей с питерскими номерами, москвичи тоже часто ездят в северную столицу на своих машинах.