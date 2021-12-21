21 Декабря 2021
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фрукты магазин супермаркет витрина прилавок Гринвич Гипербола (2014) | Фото:Накануне.RU

Импорт составил четверть продовольственных товаров в России в 2021 году - Минпромторг

Минпромторг России считает, что импорт на российских рынках снижается. Так, в 2020 году доля импорта в продовольственном секторе была 28%, в этом году составит 24%. В 2015 году объем импорта в непродовольственных товарах был 49%, сейчас – 40%.

Уровень локализации в автомобилестроении достиг 67% (до 75% по некоторым моделям), при том, что доля российского автопрома на рынке в натуральном выражении составляет 76%, в денежном – 83%, сообщил глава министерства Денис Мантуров, выступая в Госдуме. На рынке авиапрома отечественная доля была 14%, сейчас – "подбираемся к 35%".

Также Минпромторг не беспокоит, что многие товары в России производятся иностранными компаниями. "За иностранной компанией часто стоят российские бенифициары, в этом нет ничего противозаконного. Если они выплачивают налоги, соблюдают законодательство – у нас нет ограничений", - сказал Мантуров. Он добавил, что "есть стратегические отрасли – для них есть комиссия по иностранным инвестициям, которая и рассматривает вопросы вхождения в такие предприятия иностранцев".

Теги: минпромторг, денис мантуров, импортозамещение, продовольствие



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