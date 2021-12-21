21 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
кислород, ковид, кислородная станция, рабочий (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Пятая часть кислорода в России – иностранного производства

В Минпромторге России признают проблемы с производством кислорода в России, но при этом не видят ничего страшного в поставках из-за рубежа.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, в штатном режиме производство кислорода в стране составляет 11 тыс. тонн в сутки – это и промышленные, и медицинские потребности.

С началом пандемии потребности в медицинском кислороде выросли примерно в 15 раз – с 300 тонн до 3,5 тыс. тонн в сутки.

"Пока актуален вопрос с кислородом для больниц, потребность в котором выросла с начала пандемии в 15 раз. Идет медикализация кислорода с предприятий химической отрасли, ОПК, Роскосмоса, Росатома и т.д., также осуществляются поставки из-за границы. Сейчас ситуация стабилизировалась. В октябре на контроле по этому вопросу было более 50 субъектов, сейчас это число снизилось до семи. Правительство субсидирует закупку 177 кислородных станций для 51 региона, в пять из них концентраторы будут поставлены до конца года", - сообщил Мантуров, выступая в Госдуме. По его словам, дополнительные концентраторы обеспечат производство еще 360 тонн медицинского кислорода в сутки.

При этом 2 тыс. тонн кислорода от общего объема в 11 тыс. приходится на иностранные компании (например, финские). В Минпромторге не видят в этом ничего страшного, хотя доля импорта составляет почти 20%.

Теги: кислород, импорт, импортозамещение, производство, денис мантуров, минпромторг



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