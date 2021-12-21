22 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область Москва
(2021) | Фото: Россети Урал

"Россети Урал" инвестируют более миллиарда в объекты Универсиады

"Россети Урал" инвестируют более миллиарда в объекты электросетевой инфраструктуры, которые будут использоваться при проведении Универсиады в 2023 году. Ою этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора распределительной компании - директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников.

По его словам, в будущем году сотрудники "Свердловэнерго" проведут реконструкцию подстанции 35 кВ "Кольцово" с организацией нового центра питания – подстанции 110 кВ "Новокольцовская". На эти работы запланировано направить более 1,1 млрд рублей. От "Новокольцовской" будут запитаны ключевые объекты Всемирных студенческих игр.

"Распределительная сеть для общежития в Новокольцовском почти готова, мы включим в следующем году. Подстанция "Новокольцовская" будет завершена также в 2022. Мы хотим ее протестировать в 2023, чтобы без проблем встретить Универсиаду", – отметил Мельников

Кроме этого, "Россети" создадут в столице Урала высокофункциональный центр управления электроснабжением Всемирных летних студенческих игр-2023.

Теги: Россети Урал, универсиада, всемирные студенческие игры



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