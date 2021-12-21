"Россети Урал" инвестируют более миллиарда в объекты Универсиады

"Россети Урал" инвестируют более миллиарда в объекты электросетевой инфраструктуры, которые будут использоваться при проведении Универсиады в 2023 году. Ою этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора распределительной компании - директор филиала "Свердловэнерго" Андрей Мельников.

По его словам, в будущем году сотрудники "Свердловэнерго" проведут реконструкцию подстанции 35 кВ "Кольцово" с организацией нового центра питания – подстанции 110 кВ "Новокольцовская". На эти работы запланировано направить более 1,1 млрд рублей. От "Новокольцовской" будут запитаны ключевые объекты Всемирных студенческих игр.

"Распределительная сеть для общежития в Новокольцовском почти готова, мы включим в следующем году. Подстанция "Новокольцовская" будет завершена также в 2022. Мы хотим ее протестировать в 2023, чтобы без проблем встретить Универсиаду", – отметил Мельников

Кроме этого, "Россети" создадут в столице Урала высокофункциональный центр управления электроснабжением Всемирных летних студенческих игр-2023.