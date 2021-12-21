"Не просто так его позвали в "Ференцварош": президент "Урала" о назначении Черчесова

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал назначение экс-наставника сборной России Станислава Черчесова главным тренером "Ференцвароша".

Напомним, накануне венгерский клуб официально объявил о заключении контракта с российским специалистом. В данный момент "Ференцварош" с 35 очками после 16 игр возглавляет таблицу чемпионата Венгрии.

Как сообщил Иванов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, он желает Черчесову хорошо выступить с новой командой.

"Думаю, у него все получится. Стас - опытный тренер, и не просто так его позвали в "Ференцварош". Он сможет построить команду, а она сможет играть. Дай бог, чтобы у него все получилось", - отметил президент "Урала".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что екатеринбургский клуб намерен вернуть воспитанника свердловского футбола Олега Шатова. Григорий Иванов уже общался с игроком после его недавнего ухода из казанского "Рубина".