Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша"

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша".

Накануне клуб объявил об этом официально. Детали контракта специалиста не раскрываются.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

58-летний Черчесов сменил на этом посту австрийца Петера Штегера. "Ференцварош" в данный момент с 35 очками после 16 игр возглавляет чемпионат Венгрии.

Напомним, что ранее Черчесов тренировал сборную России, но летом после неудачного выступления на чемпионате Европы покинул пост.