21 Декабря 2021
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Олег Шатов (2020) | Фото: fc-zenit.ru

"Урал" намерен вернуть Шатова. Президент клуба уже общался с игроком

Екатеринбургский "Урал" намерен вернуть в команду воспитанника свердловского футбола Олега Шатова. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил президент клуба Григорий Иванов.
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Напомним, в ноябре 31-летний хавбек расторг контракт с казанским "Рубином" и приостановил карьеру. Сейчас Олег по-прежнему остается без команды.

Как рассказал сегодня Иванов, он уже не раз говорил с Шатовым на тему возвращения в Екатеринбург. По словам функционера, они общались и после того, как игрок покинул "Рубин".

"Если у Олега будет здоровье и он будет готов - мы его всегда ждем. Считаю, что его уже можно назвать легендой уральского футбола. Хотя он молодым человеком уехал играть в большие клубы, факт в том, что это - наш воспитанник. Ворота в наш клуб всегда для него открыты. Он и сам говорил, что заканчивать будет в "Урале". Так что все зависит от Олега, а мы - с удовольствием", - сообщил Григорий Иванов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, ранее президент "Урала" уже выражал желание, чтобы Шатов завершил свою карьеру именно в екатеринбургской команде.

Теги: Шатов, Урал, Иванов



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