Ленинский район Екатеринбурга может войти в программу КРТ в следующем году

Центральная часть Ленинского района Екатеринбурга может попасть под программу КРТ уже в следующем году. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на сегодняшнем заседании гордумы, передает корреспондент Накануне.RU. Правда, по его словам, заключительное слово будет за самими жителями.

"Этот закон дает очень неплохие возможности, и почему бы не применять его в центральной части города? Да, конечно, можно. Это новый абсолютно механизм и надо его сначала попробовать на тех территориях, где есть явный запрос со стороны жителей на улучшение своих жилищных условий. 60-70% там сразу же поднимают руки и говорят - мы готовы на те условия, которые предлагается реализовать. Есть подход, но здесь нужно действовать очень взвешенно и очень аккуратно, потому что это мнение жителей: как жители решат, так и будет. Посмотрим, почему бы нет", - сообщил градоначальник.



Напомним, что администрация города определилась с первыми тремя участками реализации программы комплексного развития территории (КРТ). В следующем году планируется отобрать еще 7-10 площадок.