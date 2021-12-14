В 2022 году КРТ затронет около 10 площадок Екатеринбурга

В 2022 году программа комплексного развития территорий затронет порядка 7-10 площадок Екатеринбурга. По крайней мере такие планы стоит администрация города, сообщил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

"Нами уже выбраны три первых участка, сейчас проходит процедура общения с жителями. 15-18 домов уже провели свои собрания и в апреле-мае мы планируем выйти по этим домам на аукцион. В 2022 году планируем порядка 7-10 площадок вывести на эту процедуру. Многие жители этого ждали и пока мы видим только положительный эффект", - рассказал Галямов во время круглого стола на тему "Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга".