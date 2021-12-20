20 Декабря 2021
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В Совете Федерации не собираются обсуждать введение штрафов за отказ от вакцинации

Сенаторы не обсуждают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации, заявил член Совета Федерации Владимир Круглый. По его мнению, в штрафных санкциях нет необходимости. Подобное принуждение вызовет у населения только протестные настроения.

Сенатор также полагает, что введение санкций за отказ от вакцинации "вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию", передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ делать прививку от коронавируса. Она полагает, что надо посмотреть на эффективность и реализуемость этой меры.

Напомним, штрафы за отказ от вакцинации первой выела Австрия – там санкция составляет несколько тысяч евро.

Теги: совет федерации, штраф, отказ от вакцинации, владимир круглый



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