Роспотребнадзор изучает опыт введения штрафов за отказ от прививки от COVID-19

Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, нужно посмотреть, насколько он эффективный и применимый.

Между тем, напомним, ранее в Кремле заявляли, что в России не будут вводиться штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, как это делается в некоторых странах.

"Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце ноября.

В октябре в Кремле сочли нереальным введение штрафов для граждан, которые отказываются от вакцинации. По словам Пескова, такие санкции противоречили бы социальному характеру государства.