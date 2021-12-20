20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
выставка, кузнецов, фонд святой екатерины, история, музей (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Мультимедийная выставка об уральском разведчике Николае Кузнецове признана самой технологичной в мире

Высокой награды удостоился еще один проект фонда святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU. Мультимедийный выставочный проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда», который был создан в 2020 году, признан лучшим в мире.

выставка, кузнецов, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Накануне члены жюри престижной международной премии Best Event Awards World Experience 2021 отдали проекту победу в номинации «Использование технологий». Любопытно, что второе и третье место в этой номинации достались компаниям BMW и Turkish Airlines, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.

выставка, кузнецов, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда» рассказывает историю одного из самых известных разведчиков времен Великой Отечественной войны, который работал в тылу врага и смог уничтожить 11 высших чинов гитлеровской Германии. Проект радикально отличается от классических выставок — он полностью построен на технологиях и визуальных эффектах и дает возможность прочувствовать героя, пропустить его жизнь через себя. За последние полгода выставку посетили почти 40 тысяч человек, большинство из которых — дети.

выставка, кузнецов, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Идея запуска пространства «Николай Кузнецов. Человек-легенда» принадлежит учредителям Фонда святой Екатерины. В создании выставки участвовали несколько итальянских компаний, российские специалисты, историки и даже внучка разведчика.

выставка, кузнецов, фонд святой екатерины, история,музей(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним - экспозиция работает ежедневно и находится в парке «Россия — моя история».

выставка, кузнецов, фонд святой екатерины, история, музей(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: выставка, николай кузнецов, фонд святой екатерины, история



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