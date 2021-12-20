20 Декабря 2021
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Экономика В России
Деревообрабатывающее производство, дерево, древесина (2016) | Фото: mogilevnews.by

Экспорт леса и пиломатериалов из России побил рекорд на фоне крупнейших пожаров

Объем экспорта российского леса и лесной продукции в 2021 году был рекордным в денежном выражении - $12,5 млрд только за январь-ноябрь, это на 38% больше, чем за весь 2020 год.

Объясняется такой резкий рост изменением цен – они выросли в этом году на 50-100% из-за сокращения лесозаготовки в США, Канаде и Европе, а также из-за последствий пандемии: люди уходят на удаленку, уезжают за город, где строят дома.

35% от всего экспорта леса и лесной продукции приходится на пиломатериалы ($4,3 млрд). По этому показателю Россия является мировым лидером, передает РБК.

Добавим, что в 2021 году в России полыхали масштабные лесные пожары, они охватили таежные леса в Сибири и на Дальнем Востоке, дым достиг Северного полюса. Площадь возгораний составила 18,16 млн га, это максимальное значение с начала XXI века.

Напомним, что с 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Теги: экспорт, лес, пиломатериалы, рекорд



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