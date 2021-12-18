18 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

Ученые: Риск повторно заразиться "омикроном" в пять раз выше по сравнению с "дельта"-штаммом

Люди, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с омикрон-штаммом по сравнению с вариантом "дельта", считают британские ученые.

Как говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона, до появления "омикрона" естественный иммунитет защищал переболевших от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев. Сейчас этот показатель снизился до 19%.

Подчеркивается, что две дозы вакцины AstraZeneca или Pfizer обеспечивают защиту от заражения против нового штамма лишь в 20% случаев, но повышается после бустерной прививки — до 55−80%.

Ранее исследователи из пяти стран проанализировали эффективность вакцин против "омикрона" и пришли к выводу, что у тех, кто вакцинирован "Спутником", не обнаруживается нейтрализующая активность у плазмы.

В Центре Гамалеи выпустили по этому поводу специальное заявление. В нем говорится, что авторы намеренно использовали образцы сыворотки, которые не являются репрезентативными.

Центр Гамалеи пообещал в течение недели опубликовать свои собственные положительные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона".

Теги: омикрон, дельта, коронавирус



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