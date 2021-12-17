17 Декабря 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Зарубежные ученые не увидели реакции вакцинированных "Спутником" на "омикрон"

Исследователи из пяти стран проанализировали эффективность вакцин против "омикрона" и пришли к выводу, что у тех, кто вакцинирован "Спутником", не обнаруживается нейтрализующая активность у плазмы. Такие же результаты по препаратам Sinopharm и Johnson & Johnson, пишет "N+1".
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Результаты работы опубликованы на сайте препринтов bioRxiv. Исследователи считают, что плазма привитых указанными вакцинами практически не нейтрализует омикрон-штамм коронавируса. А плазма привитых другими вакцинами нейтрализовала "омикрон" в 30-40 раз хуже, чем изначальный штамм. Интересно, что недавно исследователи из Гонконга тоже заявили, что вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против "омикрона", чем против изначального штамма.

В Центре Гамалеи выпустили по этому поводу специальное заявление. В нем говорится, что авторы намеренно использовали образцы сыворотки, которые не являются репрезентативными:

"В этом исследовании использовались образцы Sputnik с более низкой способностью нейтрализовать вирус против SARS-COV-2, чем вакцины AstraZeneca, в то время как гораздо более масштабное исследование в Аргентине, основанное на репрезентативных образцах сыворотки, продемонстрировало в 1,8 раза более высокие титры нейтрализации вируса".

Центр Гамалеи пообещал в течение недели опубликовать свои собственные положительные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона". Там заверили, что через 6-8 месяцев эффективность "Спутника" против дельта-штамма около 80%, а у западных мРНК-вакцин - лишь 29%. Почему при таких показателях реальная эффективность вакцинации в России никак не обнаруживается, остается загадкой, которую официальные лица не комментируют и не признают. Между тем в самых привитых и самых непривитых регионах РФ уровень смертности одинаков, хотя доля привитых различалась очень сильно - от 20% до 70%.

Данные о прошлогодних результатах испытания "Спутника" тоже до сих пор не опубликованы.

Теги: омикрон, коронавирус, вакцина, эффективность, спутник



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