Синоптики предупредили об "аномальном холоде" в Центральной России

Аномально холодная погода ожидается в Центральном федеральном округе России.

Согласно прогнозу, морозы будут держаться в период с 21 по 25 декабря, следует из сообщения Гидрометцентра. В ночные часы температура будет понижаться до -26...-21 градусов, на севере округа — до -35...-30 градусов. Днем ожидается -21...-15 градусов. Отмечается, что такая температура ниже нормы на 7-12 градусов.

Также температура понизится в Москве. 17-18 декабря продолжится оттепель с небольшими осадками, а 19 декабря местами ожидается метель, на следующий день ночью температура опуститься до 14 градусов мороза, а 21 декабря — до минус 22.