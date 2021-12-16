16 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Коммунисты начали развешивать плакаты в Госдуме перед началом рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Работа Госдумы перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах в общественных местах оказалась парализована. Во время рассмотрения другого закона фракция КПРФ начала развешивать в зале пленарных заседаний плакаты и транспаранты с призывами отказаться от QR-кодов и принудительной вакцинации. Это возмутило спикера палаты Вячеслава Володина и представителей других фракций. 

"Коллеги, не уподобляйтесь! Перестаньте развешивать плакаты. Мы еще вопрос не начали рассматривать. С себя начните – законы не нарушайте. Получаете по полмиллиона рублей ежемесячно и начинайте тут концерты устраивать. Коломейцев, подайте пример политической культуры! Доиграетесь!" – призвал Володин. 

Он попросил комиссию по регламенту зафиксировать "нарушения закона". Один из депутатов усмотрел в действиях коммунистов экстремизм и предложил вообще пожаловаться на их действия в правоохранительные органы.

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