Коммунисты начали развешивать плакаты в Госдуме перед началом рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Работа Госдумы перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах в общественных местах оказалась парализована. Во время рассмотрения другого закона фракция КПРФ начала развешивать в зале пленарных заседаний плакаты и транспаранты с призывами отказаться от QR-кодов и принудительной вакцинации. Это возмутило спикера палаты Вячеслава Володина и представителей других фракций.

"Коллеги, не уподобляйтесь! Перестаньте развешивать плакаты. Мы еще вопрос не начали рассматривать. С себя начните – законы не нарушайте. Получаете по полмиллиона рублей ежемесячно и начинайте тут концерты устраивать. Коломейцев, подайте пример политической культуры! Доиграетесь!" – призвал Володин.

Он попросил комиссию по регламенту зафиксировать "нарушения закона". Один из депутатов усмотрел в действиях коммунистов экстремизм и предложил вообще пожаловаться на их действия в правоохранительные органы.