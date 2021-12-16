Госдума отказалась снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов предложил снять с рассмотрения в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. "Тысячи людей в Ростовской области подписались против QR-кодов. Предлагаю снять с рассмотрения 41 пункт повестки про QR-коды", - заявил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возразил, что "любые вопросы надо обсуждать, даже неприятные".

В итоге Бессонов настоял на вынесении вопроса на голосование. 89 депутатов проголосовали за снятие законопроекта с рассмотрения, но при этом 280 высказались против. В итоге правительственный законопроект будет рассмотрен в первом чтении.