Суд вынес приговор уральцу, избившему соседа в ходе конфликта из-за парковки

Суд вынес приговор жителю Североуральска, который избил соседа в результате конфликта из-за парковки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 23 сентября: сосед поднялся к мужчине, который поставил свой автомобиль на место его привычной парковки. Однако мирно решить вопрос у уральцев не получилось.

Вместо этого обвиняемый стал избивать соседа, используя в качестве орудия деревянную ножку от табурета. В результате пострадавший получил ушибленную рану головы, что квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд назначил агрессору наказание в виде 100 часов обязательных работ. Как уточнили в прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу.