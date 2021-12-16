16 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор уральцу, избившему соседа в ходе конфликта из-за парковки

Суд вынес приговор жителю Североуральска, который избил соседа в результате конфликта из-за парковки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 23 сентября: сосед поднялся к мужчине, который поставил свой автомобиль на место его привычной парковки. Однако мирно решить вопрос у уральцев не получилось.

Вместо этого обвиняемый стал избивать соседа, используя в качестве орудия деревянную ножку от табурета. В результате пострадавший получил ушибленную рану головы, что квалифицировали как легкий вред здоровью.

Суд назначил агрессору наказание в виде 100 часов обязательных работ. Как уточнили в прокуратуре, приговор уже вступил в законную силу.

Теги: суд, избил, сосед, приговор



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