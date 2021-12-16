В тренерском штабе "Автомобилиста" произошли перестановки

В тренерском штабе екатеринбургского "Автомобилиста" произошли кадровые перестановки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, в штаб вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков. Он прекрасно знаком главному тренеру Николаю Заварухину по совместной работе в новосибирской "Сибири", где также был одним из его ассистентов.

Тренерская карьера Кривченкова стартовала в 2011 году, когда он стал работать ассистентом главного тренера команды МХЛ "Сибирские Снайперы". Там он с небольшим перерывом трудился до 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб "Сибири", в котором работал на протяжении предыдущих трех сезонов.

Как уточнили в "Автомобилисте", уже в ближайшее время Алексей Кривченков приступит к работе с командой.

Напомним, в конце ноября "Автомобилист" принял решение о прекращении сотрудничества с канадским специалистом Биллом Питерсом. Новым главным тренером был назначен Николай Заварухин. Контракт с ним действует до 30 апреля 2023 года.