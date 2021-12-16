В тренерском штабе "Автомобилиста" произошли перестановки

16 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Владимир Крикунов, ХК Автомобилист (2016) | Фото: Накануне.RU

В тренерском штабе "Автомобилиста" произошли перестановки

В тренерском штабе екатеринбургского "Автомобилиста" произошли кадровые перестановки.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, в штаб вошел 47-летний российский специалист Алексей Кривченков. Он прекрасно знаком главному тренеру Николаю Заварухину по совместной работе в новосибирской "Сибири", где также был одним из его ассистентов.

Тренерская карьера Кривченкова стартовала в 2011 году, когда он стал работать ассистентом главного тренера команды МХЛ "Сибирские Снайперы". Там он с небольшим перерывом трудился до 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб "Сибири", в котором работал на протяжении предыдущих трех сезонов.

Как уточнили в "Автомобилисте", уже в ближайшее время Алексей Кривченков приступит к работе с командой.

Напомним, в конце ноября "Автомобилист" принял решение о прекращении сотрудничества с канадским специалистом Биллом Питерсом. Новым главным тренером был назначен Николай Заварухин. Контракт с ним действует до 30 апреля 2023 года.

Теги: Автомобилист, тренер, штаб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2021 08:10 Мск "Автомобилист" расторг контракт с главным тренером Питерсом. Назван преемник


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8366

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети