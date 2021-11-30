"Автомобилист" расторг контракт с главным тренером Питерсом. Назван преемник

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" принял решение о прекращении сотрудничества с канадским специалистом Биллом Питерсом. Тренер, который возглавлял команду на протяжении полутора лет, покидает команду. Об этом сообщается на сайте клуба

Новым главным тренером "Автомобилиста" назначен Николай Заварухин. Контракт со специалистом действует до 30 апреля 2023 года.

Ранее Заварухин работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб "Автомобилиста" в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером "Сибири", после чего, летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Помогать Заварухину в тренерском штабе нашей команды будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селивёрстов.