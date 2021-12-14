ХК "Автомобилист" объявил о возвращении Голышева

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о возвращении нападающего Анатолия Голышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, 26-летний форвард, который начинал этот сезон в системе "Нью-Йорк Айлендерс", заключил новый контракт с уральской командой. Одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона. Голышев уже прибыл в Екатеринбург и сегодня проходит углубленное медицинское обследование. А завтра он проведет первую тренировку с "Автомобилистом".

Напомним, после завершения прошлого сезона нападающий решил попробовать свои силы в Северной Америке и покинул "Автомобилист", за который выступал много лет. В этом сезоне в активе Голышева 15 матчей в АХЛ за фарм-клуб "Нью-Йорк Айлендерс" - "Бриджпорт". В них он забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Перед переездом за океан Анатолий Голышев объяснил свое решение покинуть "Автомобилист". Игрок посчитал, что ему "пришло время двигаться дальше".