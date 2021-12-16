В Тюменской области открылся специализированный класс в рамках проекта "GameDev станция"

Специалистов в сфере программирования и создания компьютерных игр в Тюменской области будут обучать со школьных лет. Поэтапную программу реализуют в рамках проекта "GameDev станция". Он представляет собой систему классов, образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие у подростков необходимых компетенций.

15 декабря с работой "GameDev станции" ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор. Проект реализуют на базе центра робототехники и АСУ в Тюменском технопарке. Первые группы ребят уже завершают начальное обучение.

Александр Моор пообщался с будущими программистами. Школьники продемонстрировали на большом экране 2D-модели героев игр, а также рассказали главе региона о своих целях и планах на перспективу.

Заместитель губернатора, директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич обозначила главные цели проекта. Помимо знакомства детей с процессом создания игр, сюда входит ранняя профориентация школьников в области информационных технологий. Кроме того, проект создаст условия для роста кадрового потенциала игровой индустрии, привлечет в регион крупные проекты в игровой отрасли, компьютерной анимации и визуализации данных.

"Мы готовим кадры для большой отрасли, которая внесет значимый вклад в экономику региона. Ребята – будущие студенты технических вузов – смогут более точно понять направление в IT, в котором им хотелось бы развиваться", – отметила Мария Рудзевич.

Образовательный модуль состоит из двух уровней. Базовый – для учащихся 5–9 классов – реализуют в 11 городских и 28 районных школах Тюменской области. Обучение по программе "Разработка игр и приложений на платформе Unity" ведут педагоги школ, которые прошли предварительную подготовку.

Профильный уровень ученики 7–11 классов проходят в учебном классе "GameDev станция" в Тюменском технопарке. Обучение ведется по двум направлениям: "Разработка игр на базе Unreal Engine" и "3D-дизайн и анимация". В первом полугодии ребята занимаются отдельно по направлениям, во втором – объединяются в команды для решения кейсовых задач.

Александр Моор побывал на лекции "Мир профессий в сфере разработки игр" для преподавателей "GameDev станции". Участники обсудили перспективы развития в Тюменской области анимационного кластера, подготовку кадров для отрасли, создания условий и льгот для представителей игровой индустрии. Главный продюсер фильма "Тобол" Олег Урушев, который сейчас с командой специалистов работает над созданием одноименной компьютерной игры, предложил провести в Тобольске мировой чемпионат по игре в "Тобол".

Как отметил глава региона, отрасль разработки софта для компьютерных игр сейчас на подъеме. Каждый год доходы компаний, которые заняты в этой сфере, увеличиваются. И кадров для быстрорастущей индустрии катастрофически не хватает.

"Конечно, выпускники класса не смогут уже завтра стать самостоятельными участниками рынка, им еще предстоит многому научиться. Мы видим интерес к этой отрасли у подрастающего поколения Тюменской области. Уверен, что в будущем многие из них составят кадровую основу IT-компаний региона", – сказал Александр Моор.