Губернатор Забайкалья предложил "оцеплять кварталы" с военными для вакцинации

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса любыми способами.

"Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить или принудить", - цитирует Осипова "Чита.ру".

Перед этим вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова доложила, что темпы вакцинации серьезно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал дальневосточных губернаторов за низкие темпы вакцинации.

В середине ноября полпред заявил, что в случае плохой работы губернаторов "выводы будут делаться на уровне президента".