Не просили рожать? В Петербурге решили, что рождение второго ребенка является "умышленным ухудшением жилищных условий"

Появление второго ребенка в одной из питерских семей чиновники районной администрации Санкт-Петербурга расценили как намеренное ухудшение жилищных условий и отказали в постановке на учет в качестве нуждающихся. Об этом сообщает на своем сайте уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.

Когда в семье Алексея родился второй ребенок, в 30-метровой однокомнатной квартире, принадлежащей его матери, стало еще более тесно. На каждого члена семьи стало приходиться всего по 7,5 км. метров жилья, а по нормам должно быть не менее 9 кв. метров. Собственных средств на покупку новой квартиры не было, поэтому Алексей с женой решили встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но в администрации района ответили, что, согласно ст. 53 Жилищного кодекса РФ, члены семьи, родив второго ребенка, намерено ухудшили свои жилищные условия с целью постановки на учет в качестве нуждающихся. Поэтому стать на учет они могут только "через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий". И отказали семье. Семья обратилась к омбудсмену Александру Шишлову.

Юристы омбудсмена получили ответ из администрации, что "вселение супруги в жилое помещение установлено как факт совершения действий, в результате которых Алексей П. с детьми могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях". То есть, по мнению чиновников, мать должна быть прописана отдельно от детей? Или жить отдельно от детей?

При этом в Жилищном кодексе не уточняется, что является намеренным ухудшением жилищных условий и какие действия могут быть признаны таковыми. А Конституционный Суд РФ ранее указывал, что ими могут быть лишь случаи, когда жильцы умышленно ухудшали жилищные условия, к которым рождение очередного ребенка никак не относится. Толкование же соответствующей статьи Жилищного кодекса не должно выходить за рамки действующего правового регулирования, которое предполагает добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

Обмудсмен обратился в прокуратуру, которая согласилась с его доводами и вынесла на распоряжение администрации района протест. Прокурор подчеркнул, что семья имеет право на совместное проживание.

Чиновники отказались пересмотреть свое решение. Заместитель прокурора района сообщил уже новому омбудсмену Светлане Агапитовой, что подготовлен и предъявлен судебный иск к районной администрации о постановке на жилищный учет семьи. То есть точку в споре должен поставить суд.

"Наши чиновники делают все, чтобы я потерял веру в человечество", - сказал по этому поводу журналист Дмитрий Борисенко, который назвал свой небольшой видеоролик "Идиоты высшей пробы".

К слову, в Петербурге рождаемость одна из самых низких в России - 1,37 ребенка на женщину. Видимо, отчасти из-за вот такого отношения к рождению детей, которое продемонстрировали чиновники. Население города растет только за счет миграции из других регионов.