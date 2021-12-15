В СовФеде состоялся поэтический баттл сенаторов Нарусовой и Горячевой

На пленарном заседании Совета Федерации состоялся поэтический баттл между сенаторами Светланой Горячевой и Людмилой Нарусовой. В качестве рефери выступила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Горячева попросила слово, чтобы ответить на критику Нарусовой, которую сенатор от Приморского края восприняла на свой счет. Горячева предложила прекратить преклоняться перед Западом и привела слова поэта Федора Тютчева:

"Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы".

Людмила Нарусова ответила, что ее критика относилась вовсе не к Горячевой, а к Марии Захаровой, официальному представителю Министерства иностранных дел России. По мнению Нарусовой, "агрессивная риторика Захаровой в адрес глав других государств неприемлема", даже если у российского руководства расходятся позиции с ними. "Это недостойно России. Когда в уничижительном тоне говорят – это недипломатично и недостойно", - полагает сенатор.

Она также решила прокомментировать слова о холопах. Нарусова заявила, что хорошо о холопах сказано у Некрасова, и она припоминает его слова каждый раз, когда из Госдумы в Совет Федерации приходит очередной репрессивный закон:

"Люди холопского звания

Сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа".

Валентина Матвиенко заявила, что "во всем нужна правильная мера, но русофобские выпадки нельзя оставлять без ответа". "Нам надо перестать заниматься садомазохизмом", - заключила спикер, сорвав аплодисменты.