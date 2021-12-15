15 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловские приставы заметно увеличили взыскание долгов по налогам

За 2021 год свердловские судебные приставы взыскали максимальную за последние годы сумму налоговой задолженности. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявила глава отдела организации исполнительного производства ГУФССП по Свердловской области Кристина Кашина.

По ее данным, в этом году размер взысканной задолженности как с юридических, так и физических лиц вырос по сравнению с прошлыми годами.

"Общий объем взысканных налоговых платежей составил более 5,7 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году взысканная сумма составила порядка 2,5 млрд рублей", - рассказала Кашина.

Она отметила, что ограничение в праве выезда из России должников-физических лиц дает свой эффект, особенно в преддверии праздников.

"На сегодняшний день в отношении физических лиц вынесено более 30 тысяч ограничений в выезде - только по налогам. А если говорить в целом, то ограничено в выезде более 400 тысяч должников. Они не погасили свои обязательства и не смогут выехать за пределы РФ", - сообщила представитель службы судебных приставов.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

Как добавил руководитель отдела урегулирования задолженности управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Артем Балюра, по данным на 1 ноября задолженность по налоговым платежам в регионе составляет 36 млрд 863 млн рублей.

"Это как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица по имущественным налогам", - уточнил он.

Напомним, что недавно аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах. В их числе оказалась и Свердловская область.

Теги: долги, налоги, ФССП



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