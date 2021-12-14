Мужа Светланы Тихановской в Белоруссии приговорили к 18 годам колонии

Белорусского блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Ему вменили призывы к насильственным действиям против силовиков, а также приготовления к массовым беспорядкам.

"Через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности. Доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов", - говорится в приговоре.

Тихановского взяли под арест за несколько месяцев до выборов президента Белоруссии – он собирался в них участвовать. Поводом стал пикет в Гродно, который организовал блогер и его сторонники. Во время акции протеста произошел инцидент с двумя милиционерами.

В итоге к выборам Тихановский находился в СИЗО, в президентской кампании приняла участие его жена Светлана. Она заняла второе место на выборах (по мнению оппозиции – она стала победительницей, обойдя Александра Лукашенко). Почти сразу после объявления победителем выборов Лукашенко Тихановская покинула Белоруссию и сейчас в статусе политического беженца живет в Прибалтике, где выступает от имени белорусской оппозиции, проводит встречи с официальными властями западных стран.