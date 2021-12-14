14 Декабря 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Во Владимирской области отменили решение о введении QR-кодов с 15 декабря

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил принятое ранее решение о введении с 15 декабря QR-кодов.

Как сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, это сделано на основании предложений общественных организаций и предпринимателей.

Кроме того, он призвал дождаться решения по QR-кодам на федеральном уровне, передает РИА Новости.

Напомним, 16 декабря законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет рассматриваться в Госдуме. "Единая Россия" намерена поддержать законопроект, остальные фракции не будут голосовать за этот документ.

Накануне Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Теги: владимирская область, qr-коды



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