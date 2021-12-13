"ЕР" поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах, – Васильев

Фракция "Единая Россия" готова поддержать правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, но при условии его глубокой доработки, заявил глава фракции Владимир Васильев после встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев добавил, что основания для переноса рассмотрения этого законопроекта нет, он будет слушаться в первом чтении в парламенте в четверг, 16 декабря.