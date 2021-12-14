ВМФ России отслеживает действия французского фрегата в Черном море

ВМФ РФ ведет наблюдение за действиями французского фрегата "Овернь", вооруженного управляемыми ракетами, который зашел в Черное море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Франция направила боевой корабль в Черное море на фоне заявлений США и НАТО о стягивании российских войск к украинской границе, отмечает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что флагман шестого флота ВМС США – корабль Mount Whitney - направляется в Черное море для "проведения операций с союзниками и партнерами по NATO".

Президент России Владимир Путин прокомментировал продвижение западных военных сил к границам РФ. "Сейчас корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - отметил он на совещании с руководством Минобороны.