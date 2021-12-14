В свердловском МВД не нашли способа борьбы с аферистами, звонящими с номеров силовиков

В свердловской полиции признались, что пока не нашли способа борьбы с аферистами, которые звонят с настоящих номеров силовиков.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале работают мошенники, звонящие с реального телефона областного полицейского Главка. Злоумышленники используют технологию подмены номера, который зарегистрирован на "телефон доверия" ГУ МВД по Свердловской области. И когда человек, которому звонят, проверяет этот номер в интернете и убеждается, что он действительно принадлежит полиции, то начинает верить аферистам.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, подмена номера связана с интернет-трафиком.

"К сожалению, это продолжает "путешествовать" у нас по России. Ограничить интернет мы не можем. В Госдуму уже давно внесен законопроект о запрете подменных номеров, в том числе, на территории Свердловской области. Провайдерам будет дан запрет на предоставление интернет-трафика для использования подменных телефонов. Но пока, к сожалению, результата нет", - рассказал Лаздынь, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как уточнил эксперт по безопасности Уральского Главного управления Банка России Александр Сальников, с 1 декабря норма закона о связи вступила в силу, но она работает следующим образом.

"Блокируются подменные номера, поступающие из-за рубежа. Те входящие номера, которые мы видим как московские - 495, 499 - они очень часто поступали с территории ближайших государств. Теперь операторы связи будут их блокировать", - рассказал Сальников.

Специалист отметил, что мошенники "работают" с интернет-телефонией, которая использует подменные номера внутри России или региона.

"И такая блокировка нормой не предусмотрена. Поэтому звонки из "колл-центров" и "телефонов доверия" продолжают поступать. Над этим еще предстоит поработать и решать эту проблему", - заключил Александр Сальников.

Как сообщало Накануне.RU, недавно пожилой житель Новоуральска перевел неизвестному 900 тысяч рублей. Тот выдал себя за сотрудника правительства Свердловской области.

А в Екатеринбурге мошенники выманили у блокадницы 1,2 млн рублей, один из звонивших представился следователем. О подвижках в расследовании этого дела до сих пор ничего неизвестно.

Ранее в УФСБ России предупреждали об активизации в регионе мошенников, использующих метод подмены номеров экстренных служб. Злоумышленники сообщают жертве о якобы проводимой "финансовой спецоперации правоохранительных органов", тем самым вводя ее в заблуждение. После этого преступники присваивают деньги уральцев на банковских счетах.