"Вам звонят из Росреестра": свердловская полиция о новом способе мошенничества

В свердловской полиции сообщили о новом способе мошенничества. В нем фигурируют квартиры и автомобили.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге глава отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, способ отъема денег у граждан, который изобрели аферисты, является "просто вопиющим".

"Он не поддается никакому осознанию. Мошенники звонят и говорят: "Ваша квартира пропала из базы Росреестра. Мошенники пытаются забрать квартиру и похитить на нее документы. Поэтому вам необходимо как можно быстрее ее продать и перечислить деньги на те счета, которые мы вам скажем". Я не понимаю, как можно довериться этой бредовой идее", - признался представитель полиции.

Он отметил, что аналогичным способом аферисты действуют и в отношении автовладельцев.

"Звонят: "Из базы ГАИ пропали сведения о вашей машине, мошенники пытаются ей завладеть. Срочно продавайте и перечисляйте деньги". И если человек соглашается, буквально тут же, минут через 30-40, подъезжают "перекупы", покупают автомобиль за гораздо меньшую стоимость, а его владелец переводит средства на счета мошенников. И все - деньги уплыли", - констатировал Артем Лаздынь.

Полицейский признался, что раскрываемость этих и других подобных мошенничеств составляет около 30%.

"Мы просто не можем угнаться за всеми преступлениями. Они регистрируются каждый день - от 10 и больше преступлений данного вида. Мы стараемся делать все для выявления преступников, но главная трудность - что звонят не с территории Свердловской области, а иногда и не из России. Чтобы установить, откуда был сделан звонок, уходит достаточно много времени. При установлении преступника и когда дело уходит в суд, ущерб всем потерпевшим возмещается в полном объеме. Такие прецеденты есть", - добавил Лаздынь.

Напомним, ранее в МВД заявляли, что в день мошенники обманывают более 20 свердловчан.