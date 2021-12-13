РЖД намерено исполнить инвестпрограмму по Восточному полигону

РЖД все же потратит в 2021 году весь объем средств, запланированных на расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма в ходе декабрьской корректировки в этом пункте не поменяется. Как сообщили в компании, все 134,3 млрд руб. запланированных средств будут инвестированы.

До сих пор оплачены не все объекты, которые должны быть введены в текущем году. При этом средняя их готовность примерно на десять процентных пунктов уступает среднему кассовому исполнению по ним: то есть не все объекты, проавансированные заказчиком, построены.

При этом ОАО РЖД уже привлекло на БАМ и Транссиб целевое количество строителей, достигшее в октябре почти 16 тыс. человек. А военные железнодорожники, которые работают на участке Улак—Февральск, строят с заметным опережением графика и планируют сдать свои участки уже в 2023 году вместо 2027 года.

На 2022 год в расширение Восточного полигона запланированы более масштабные инвестиции — 222 млрд руб.

Как считают аналитики, использование всех выделенных средств необязательно означает строительство всех запланированных объектов в срок, однако в целом РЖД работает на Восточном полигоне все лучше, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, до 180 тыс. заключенных могут выйти на российские стройки, заменив иностранную рабочую силу, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. По словам вице-премьера, привлечь заключенных можно было бы на те объекты, где сейчас остро ощущает дефицит строителей: Байкало-Амурская магистраль, Транссиб и так называемый Восточный полигон РЖД.