РЖД намерено исполнить инвестпрограмму по Восточному полигону

13 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Водород — новая мечта Чубайса

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Сибирский ФО Дальневосточный ФО
Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

РЖД намерено исполнить инвестпрограмму по Восточному полигону

РЖД все же потратит в 2021 году весь объем средств, запланированных на расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма в ходе декабрьской корректировки в этом пункте не поменяется. Как сообщили в компании, все 134,3 млрд руб. запланированных средств будут инвестированы.

До сих пор оплачены не все объекты, которые должны быть введены в текущем году. При этом средняя их готовность примерно на десять процентных пунктов уступает среднему кассовому исполнению по ним: то есть не все объекты, проавансированные заказчиком, построены.

При этом ОАО РЖД уже привлекло на БАМ и Транссиб целевое количество строителей, достигшее в октябре почти 16 тыс. человек. А военные железнодорожники, которые работают на участке Улак—Февральск, строят с заметным опережением графика и планируют сдать свои участки уже в 2023 году вместо 2027 года.

На 2022 год в расширение Восточного полигона запланированы более масштабные инвестиции — 222 млрд руб.

Как считают аналитики, использование всех выделенных средств необязательно означает строительство всех запланированных объектов в срок, однако в целом РЖД работает на Восточном полигоне все лучше, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, до 180 тыс. заключенных могут выйти на российские стройки, заменив иностранную рабочую силу, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. По словам вице-премьера, привлечь заключенных можно было бы на те объекты, где сейчас остро ощущает дефицит строителей: Байкало-Амурская магистраль, Транссиб и так называемый Восточный полигон РЖД.

Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2021 04:01 Мск Строительство третьей ветки БАМа оценили в 97 млрд рублей
Ранее 14.07.2021 01:01 Мск "А-Проперти" может за свой счет построить третью ветку БАМа
Ранее 08.07.2021 01:16 Мск Кабмин намерен финансировать строительство БАМа и Транссиба из ФНБ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7783

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети