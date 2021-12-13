13 Декабря 2021
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Экономика В России
(2005) |

"Почта России" запросила 1,34 млрд рублей на беспилотники

"Почта России" запросила государственные субсидии, следует из предложений компании, рассмотренных рабочей группой при правительстве по проекту "Беспилотный логистический коридор". Старт беспилотных перевозок почты по маршруту Москва – Петербург ожидается в 2024 году, а выход на окупаемость - в 2035 году.

Для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024–2034 гг. предприятию потребуется как минимум 1,336 млрд руб. субсидий.

Убытки связаны с ростом себестоимости при доставке беспилотниками, пишут "Ведомости".

Напомним, в 2018 году первый в России беспилотный летательный аппарат "Почты России" не смог доставить посылку — он разбился по пути.

Теги: Почта, беспилотники, грузы



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