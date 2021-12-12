Моргенштерн обвинил Мизулину в самопиаре на его имени

Рэпер Алишер Моргенштерн в сторис Instagram высмеял члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину, которая заявила, что он пропагандирует наркотики и неуважение к Великой Отечественной войне "по указке из-за рубежа", передает корреспондент Накануне.RU.

Музыкант обвинил Мизулину в самопиаре и опубликовал "секретный_файл", в котором якобы иностранные организации указываю ему на какие темы петь.

"Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - заявил он.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Исполнитель после этого заявления покинул Россию.