13 Декабря 2021
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Общество Центральный ФО Москва
Екатерина Мизулина (2021) | Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Моргенштерн обвинил Мизулину в самопиаре на его имени

Рэпер Алишер Моргенштерн в сторис Instagram высмеял члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину, которая заявила, что он пропагандирует наркотики и неуважение к Великой Отечественной войне "по указке из-за рубежа", передает корреспондент Накануне.RU.

Музыкант обвинил Мизулину в самопиаре и опубликовал "секретный_файл", в котором якобы иностранные организации указываю ему на какие темы петь.

"Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - заявил он.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Исполнитель после этого заявления покинул Россию.

Теги: Алишер Моргенштерн, Екатерина Мизулина, самопиар



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