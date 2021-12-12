Неконституционный Петербург: о чем умолчал Беглов, поздравляя горожан с 12 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем Конституции, отметив, что основной закон страны четверть века назад заложил основы развития новой России, укрепив ее суверенитет и единство народов.

«Отмечая его, мы ясно осознаем ответственность каждого гражданина за судьбу нашей Родины. И ответственность государства за безопасность и благополучие нашего многонационального народа», — сказал губернатор.

Об ответственности лично Александра Беглова – первого представителя государства на территории Петербурга, губернатор почему-то не сказал, хотя и вспомнил про Конституционный суд, относительно недавно перебравшийся в Северную столицу.

Впрочем, у градоначальника в действительности непросто обстоят дела с обеспечением гарантированных конституцией прав и свобод граждан.

Например, право на свободу мысли и слова. Статья 29 Конституции РФ провозглашает: «1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Между тем, ряд чиновников Смольного оказались за решеткой сразу после того, как выступили с критикой в адрес действий администрации и губернатора лично. Это бывший глава Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков, заявивший о картелях и беспределе на рынке социального питания. Также сразу после жесткой критики мер по уборке города от снега был арестован и экс-глава Калининского района Иван Громов. Он тоже заявлял о неспособности некоторых служб Смольного осуществлять свою работу.

Под предлогом заботы о здоровье граждан губернатор предложил, а лояльный парламент принял законопроект о продлении на весь 2022 год запрета на проведение публичных градостроительных слушаний в режиме живого общения. Депутат Борис Вишневский сразу задал вопрос, что мешает Смольному обеспечивать безопасность петербуржцев на очных слушаниях, раз уж нет проблем обеспечить ее на заседаниях, форумах, деловых встречах и прочих инициированных властями мероприятиях, но парламент возражения отклонил, как и ранее отклонял все, что идет вразрез с предложениями из Смольного.

С гарантией прав на оплачиваемый труд губернатор тоже не слишком справляется: тысячи субъектов малого бизнеса закрылись с началом пандемии, а в Смольном так и не придумали мер помощи предпринимателям и вынужденно безработным людям, кроме федеральных кредитов из расчета МРОТ на человека. Еще более яркий пример - метростроевцы, которым Смольный обещал, но не мог обеспечить выплаты долга по зарплате, при том, что сам разорвал контракты с обанкротившимся АО «Метрострой». Если бы рабочие не вышли к Смольному, отчаявшись получить свое, их бы до сих пор не услышали.

Что касается права граждан на отдых, включая культурный досуг, то в Петербурге наблюдают странное: соревнования и фестивали с тысячами зрителей и участников, важные для имиджа губернатора, в городе проходят как проходили, а клубные концерты неожиданно отменяют, выгоняя музыкантов со сцены, и все под предлогом эпидемии коронавируса.

Нет в Петербурге и свободы передвижения. Правда тут изначально виноваты снегопады, обрушившиеся на город. Впрочем, губернатор чистить снег как-то не торопился и теперь вся Северная столица превратилась в один сплошной каток. А неубранные «кучи Беглова» радуют глаз гуляющих по центру города туристов.

И это не единичные примеры небрежного отношения хозяина Смольного к основному закону страны, но они достаточно хорошо показывают, что с ролью гаранта конституции на территории Петербурга губернатор Александр Беглов справляется плохо – так же плохо, как и с функциями управленца.