США ввели санкции против главы КСУ, противостоящего Зеленскому

США ввели санкции еще против трех граждан Украины в рамках борьбы с коррупцией. Среди них экс-глава администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, а также глава Конституционного суда (КСУ) Александр Тупицкий с супругой. Об этом сообщает Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Решение США является чисто политическим. Дело в том, что украинский президент Владимир Зеленский уже давно находится в конфликте с КСУ, который хочет взять под свой контроль и назначить туда полностью управляемых судей. В конце 2020 года КСУ объявил указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным" и потребовал его отмены. То есть США под предлогом борьбы с коррупцией встали на сторону Зеленского.

Против Портнова ввели санкции под тем предлогом, что он "предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой".

"Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - говорится на сайте американского ведомства.

Это обвинение звучит издевательски, так как Джо Байден лично рассказывал, как он увольнял генпрокурора Виктора Шокина, который раскручивал дело "Бурисмы", где работал его сын Хантер Байден. За невыполнение приказа Байден угрожал не дать Киеву 1 млрд долларов.

Портнов заявил, что настоящая причина введения санкций – его общественная и правозащитная деятельность, а также гражданская позиция. Он считает, что Украина находится под внешним управлением.

Решение США вызвано стремлением полностью поставить под контроль судебную систему Украины, в которой многие не хотят становиться послушными исполнителями заокеанских приказов и выступают против. Так, на днях КСУ отказался приводить к присяге двух новых судей, назначенных Зеленским взамен отстраненных им Тупицкого и Александра Касминина, так как вакантных мест в КСУ по президентской квоте нет. А Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отстранении судей КСУ.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Верховный суд ангажирован и принимает решения в пользу "скомпроментированной верхушки КСУ". Верховный суд ответил, что это давление на суд и уголовное преступление.

Тупицкий полагает, что американцы демонстрируют, что не считают его главой КСУ.

"Пусть считают как угодно - есть Конституция. Я законно назначенный глава КС, незаконно отстраненный, я не уволен. Мне не известны причины введения санкций, и в каком я списке. Пишут о какой-то взятке и уголовном деле о коррупции, но его нет. Его из воздуха придумали. Якобы и моя жена причастна. Это было бы давно обнародовано, было бы расследование. Это делается с целью уничтожения моей деловой репутации", - рассказал Тупицкий "Стране".

Бывший член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук считает, что КСУ действует гораздо более корректно и в рамках закона, чем офис президента, который вообще не соблюдает никаких правил. А профессиональное сообщество поддерживает КСУ.