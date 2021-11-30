Достучаться до Смольного: Метростроевцам удалось записаться на "прием" к Соколову

Уличная акция рабочих-метростроевцев у стен Смольного 29 ноября заставила правительство города дать обязательство выплатить людям долги по зарплате до 1 января. Участники спустя два часа на улице все-таки дождались возможности поговорить с представителем администрации Петербурга (эту миссию взял на себя замглавы КРТИ и бывший метростроевец Михаил Самборский) и войти в Смольный, передав заявление на личную встречу с вице-губернатором по транспорту Максимом Соколовым. Пока нельзя сказать с уверенностью, что она состоится.

Параллельно с этим событием прошла встреча в офисе компании «Метрострой Северной Столицы» на Загородном проспекте, где присутствовал глава КРТИ Андрей Левакин. По итогам встречи он сообщал, что долги по зарплате составляют 332 млн рублей, но конкурсному управляющему еще предстоит уточнить сумму. Смольный обозначил единственный выход быстро получить нужные деньги – отдать на эти цели авансовый платеж за аренду.

«Сейчас принимается решение о заключении долгосрочных договоров аренды, которые позволят получить авансовый платеж до двух лет вперед. Из этого авансового платежа будет выплачена задолженность», — сказал Левакин.

На следующий день после рабочего совещания Левакин уточнил, что долги перед метростроевцами могут быть погашены уже 25 декабря. Также он заявил о принятом решении направлять на выплату долгов по зарплате все появившиеся у компании-банкрота средства в приоритетном порядке.

По словам чиновника, все «получили представление из прокуратуры и заинтересованы в скорейшем решении».

Не угроза, а отчаяние

В профильной группе в «ВКонтакте» «СПб Метрострой» участники встречи у Смольного благодарят друг друга, журналистов и общественников, поднявших проблему. В беседе с «Петербург Ньюз» метростроевцы также назвали акцию успешной.

«Нас услышали, нас увидели, нашу проблему решают. Не знаю, насколько это будет так. Но хочется верить, что нас в этот раз не обманут. Левакин – это председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры, – предложил самый быстрый вариант: выплату новой организацией арендной платы за оборудование за два года вперед, и таким образом решат этот вопрос с нами по зарплатам. Эта сумма больше, чем долг по зарплатам», – сообщила ветеран Метростроя Евгения Рохманова.

Собеседница издания также отметила, что коллектив рассчитывает на выплаты основной части долгов до Нового года. Дорожная карта по выплатам появится до конца недели – ее должна подготовить конкурсный управляющий ОАО «Метрострой» Светлана Судья. Работы много, но теперь у ответственных меньше шансов отложить эти дела.

«Работы будет очень много. Потому что этих расчетных уведомлений, листов очень много, на каждого сотрудника нужно все оформить. Не знаю, будут ли у нее помощники, или как она это все сделает. И потом вроде как все должны запустить. Мы надеемся, очень надеемся, что большая часть долгов будет погашена. Потому что эти транши за аренду тоже, может, будут не за один раз, а поэтапно. Мы рассчитываем, что основной долг будет выплачен до Нового года. И, может быть, какая-то часть для тех людей, у которых суммы более весомые, чуть позже», – сказала она.

Евгения Рохманова добавила, что отработавшие в «Метрострое» 20 лет и более имеют право на дополнительные выплаты по коллективному договору. Есть люди, которые отработали 30 и более лет, им должны 900 и более тысяч, правда, в основном это менеджеры.

Возможно ли было продвинуться в решении наболевшего за два года вопроса только в кабинетах, не собираясь у Смольного? Рохманова уверена, что нет, так как попытки общаться через письма были непродуктивны.

«Мы все это начали гораздо раньше, еще в начале октября. Мы решили написать президенту, я написала, ребята скопировали, и вот одними и теми же письмами мы закидали администрацию президента, человек 40 точно написали, отправили. Потом спустя неделю Голиковой написали, она же помимо того, что заместитель председателя правительства РФ, еще и куратор Северо-Запада. Я написала в конце: бизнес и власть, можно сказать, издеваются над человеком труда, и мы уже готовы на крайние меры. Это не угроза была, а отчаяние», – подчеркивает Рохманова.

По ее словам, люди заранее настроились ждать на улице долго, хотя нежелание чиновников общаться с ними многих обижало. В итоге Михаил Самборский, вышедший поговорить в легких туфлях и куртке, заслужил даже долю сочувствия от бывших коллег, невзирая на слабую конкретику в его речи.

Почему только сейчас?

С точки зрения властей и коллектива «Метростроя» промежуточный успех достигнут, так как люди были услышаны и получили ответ, когда им выдадут их деньги. Тем не менее, расслабляться и считать победу окончательной, по мнению работников метростроя, рано: исполнение обещаний могут отложить. На этот случай люди готовы судиться и действовать дальше. В том числе, подключая межотраслевые профсоюзные организации.

Позицию метростроевцев поддерживают в отраслевом профсоюзе ДОРПРОФЖЕЛ Октябрьской железной дороги. Представитель пресс-службы организации рассказал «Петербург Ньюс», что с 2018-го года ДОРПРОФЖЕЛ неоднократно готовил письменные обращения в адрес администрации города, в службы, отвечающие за развитие транспортной инфраструктуры. В том числе, поднимались вопросы заработной платы.

«Все это время Профсоюз следит за ситуацией. Принимаемые меры действовали строго в правовом поле», – сказал он.

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработал дорожную карту, в которой описан механизм и сроки выплат задолженностей перед сотрудниками ОАО «Метрострой».

«Данная информация появилась накануне выхода людей к Смольному. Почему вопрос начал решаться именно сейчас, в конце ноября, хотя работники были переведены в «Метрострой Северной столицы» в октябре еще, прокомментировать не можем. Позицию работников мы полностью поддерживаем: если руководство города вместе с соответствующими структурами обещало выплаты заработной платы, то Нового года здесь ждать не надо», - сказал корреспонденту сотрудник пресс-службы объединения.

Собеседник поделился и личным мнением по проблеме. Он отметил, что в администрации города, скорее всего, знали о планах метростроевцев выходить к Смольному. Почему заставили ждать представителей власти два часа? Вопрос.

«Понять и простить» просрочки в выплатах долга в профсоюзе не предлагают, и советуют держать связь с территориальной профсоюзной организацией «Метростроя».

«Есть территориальная профсоюзная организация «Метрострой». Есть председатель, который, начиная с 2018 года, взаимодействует с разными административными структурами города в попытках решения вопросов работников», - сказал собеседник издания.

В завершение беседы представитель пресс-службы ДОРПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороги напомнил, что на протяжении всех кризисных лет в «Метрострое» было много нюансов, влияющих на финансирование. Работники уже не первый раз не получают своих денег, и это стало напоминать не очень хорошую предновогоднюю традицию.

Собеседники издания сходятся в одном: пока работники не получат свои деньги в полном объеме, а руководство новой компании не наладит ее работу, тема метро и зарплат тех, кто его строит, останется в городском информационном пространстве и будет всплывать на всех площадках, где только возможно. Остается верить, что заинтересованность КРТИ в скорейшем решении вопроса с зарплатами все-таки заставит Смольный сдержать обещание.