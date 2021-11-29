29 Ноября 2021
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Экономика Санкт-Петербург
строительство метро Метрострой-ПТС станция Чкаловская (2009) | Фото:Накануне.RU

В Петербурге к Смольному пришли метростроевцы – требовать выплаты многомесячных долгов по зарплате

Около сотни метростроевцев в понедельник пришли к зданию правительства Санкт-Петербурга, чтобы потребовать выплаты многомесячных долгов по зарплате. Они надеются, что кто-то из администрации выйдет к ним на разговор, передают городские СМИ.

Между тем, по данным "Фонтанки", глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Андрей Левакин уже проводит встречу с представителями трудового коллектива "Метростроя" и "Метростроя Северной столицы", а также с конкурсным управляющим обанкротившейся компании.

У комитета есть план, по которому долги перед работниками начнут выплачивать в декабре. Средства на это обанкротившееся предприятие – "Метрострой" – получит АО "Метрострой Северной столицы", это будут деньги за аренду производственных площадок и оборудования.

После банкротства "Метростроя" около 3 тыс. сотрудников предприятия были переоформлены в "Метрострой Северной столицы", но вопрос с долгами по зарплате не был урегулирован.

Теги: санкт-петербург, протест, долги по зарплате, смольный, метрострой, банкрот



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