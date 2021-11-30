В Сенате США заблокировали проект бюджета с санкциями против России

Представители Республиканской партии единогласно заблокировали в сенате Конгресса США проект оборонного бюджета страны на будущий финансовый год.

Для принятия проекта требовалось 60 голосов, однако в итоге его поддержали 45 сенаторов-демократов, "против" — 51 республиканец.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд включены в том числе санкции против России.

Ранее республиканцы заявили, что заблокируют принятие закона, чтобы обсудить "российскую угрозу", а также поставки оружия на Украину и санкции против газопровода "Северный поток — 2", пишет Regnum.

Ранее в США прокомментировали начало заполнения газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, власти продолжат считать проект геополитическим и выступать против его запуска.

В Госдепе заявляли, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении двух российских судов и одной компании, связанных с проектом "Северный поток - 2".