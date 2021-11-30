"Народ вам не простит". Противники QR-кодов пришли к стенам свердловского заксобрания

Противники QR-кодов пришли к стенам свердловского заксобрания, где сегодня федеральные законопроекты об ограничениях для непривитых рассматриваются комитетом, и активистов отказались пропускать.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат фракции "ЕР" Вячеслав Вегнер сказал людям, у которых нет QR-кодов, что они могли бы сдать ПЦР-тесты, на что они возмутились "введением платного входа в органы власти".

Пришедшие заявили, что если законопроект будет принят, то "победа будет одержана не над ковидом, а над Россией", и "народ этого не простит власти".

В итоге граждане передали в заксобрание порядка 40 обращений, которые подписывали прямо на улице. После рассмотрения комитетом, федеральные законопроекты будут внесены в повестку заседания регионального парламента 7 декабря. И в этот день, как пообещал Вегнер, трое делегатов все-таки смогут присутствовать на рассмотрении.

Напомним, в Челябинске 25 ноября активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по федеральным законопроектам о QR-кодах. Однако охрана не пропустила их, в результате между жителями и охраной произошла потасовка.