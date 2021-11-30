Законопроект о QR-кодах получил одобрение профильного комитета свердловского заксобрания

Сегодня в Законодательном собрании Свердловской области прошло заседание комитета по социальной политике, на котором парламентарии рассмотрели проект федерального закона об обязательном применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте дальнего следования.

Как передает корреспондент Накануне.RU, законодатели получили 1,5 тыс. обращений от граждан и организаций по этому документу, обращения содержат критику и предложения по частичному изменению проекта. Так, на заседании комитета обсуждали вопрос о том, что делать с теми, кто переболел без особых симптомов или легко и в больницу не обращался, так что подтвердить свой статус переболевшего не может. Рассмотрели и порядка 40 обращений от людей, которые с утра пришли к парламенту и выступали против введения QR-кодов в принципе.

Заседание комитета закончилось голосованием, пять человек проголосовали "за", один голос был "против" и один воздержался. Теперь документ будет вынесен на большое заседание регионального парламента 7 декабря.

"На комитете не поименное голосование, - сказал в беседе с Накануне.RU депутат Вячеслав Вегнер. - Но "против", насколько я понимаю, проголосовала Римма Скоморохова от КПРФ".

Напомним, что с 9 утра у здания заксобрания области собралась внушительная и недружелюбная толпа противников QR-кодов, активисты возмущались и жаловались на то, что приходят времена "фашизации". Общественники заявили, что выступают строго против обязательного введения QR-системы в общественных местах, они требовали снять с рассмотрения законопроект.

"Такие законы обсуждать - уже преступление. Это как в фашистской Германии: ты вот на этой скамеечке можешь сидеть, а на этой нет? - эмоционально выступила одна из протестующих. - И чем это закончилось?"

"Людей предполагают мерить не по форме черепа, - поддержала ее другая активистка, - а по количеству антител, это одно и то же".

Но, как выяснил корреспондент Накануне.RU, в целом противники использования QR-кодов верят и в существование болезни, и в опасность ковида, но не хотят ставить прививку, так как не доверяют качеству вакцины, не собираются и сдавать ПЦР-тесты, чтобы ходить в общественные места и пользоваться транспортом, так как все тесты платные, и это, по их мнению, идет вразрез с правами человека, закрепленными в Конституции.

В тексте обращения так и говорится, что QR-коды нарушают права и свободы граждан. Активисты приводили в пример образцовый опыт борьбы с пандемией СССР, в прошлом побеждали более опасные, на взгляд "антипрививочников", болезни только потому, что была развита система здравоохранения, а сегодняшняя власть "разрушила медицину", и пора признать на самом высоком уровне, что именно оптимизация стала виной всему тому, что сегодня происходит во время пандемии, в том числе, и причиной необходимости вводить QR-коды.

С разгневанной толпой вышел встретиться депутат Вячеслав Вегнер, а затем лидер фракции КПРФ Александр Ивачев. Депутатам передали массовые обращения, которые тут же приняли и отнесли на оформление в канцелярию. Всего поступило чуть более 40 обращений.

В беседе с Накануне.RU депутат Вячеслав Вегнер затруднился ответить, повлияют ли кардинальным образом эти обращения на решения власти, но серьезного обдумывания и рассмотрения они удостоятся. Проблема этих заявлений, как сказал Вегнер, в том, что "никаких предложений там нет, это одно заявление, размноженное под копирку, и суть его - "я категорически против принятия закона".

Тем не менее, троим делегатам от противников QR-кодирования будет разрешено присутствовать на заседании 7 декабря, когда по закону примут окончательное решение. Проблема заключается в том, что в Законодательное собрание можно войти только с QR-кодом, но протестующие, естественно, отказываются ставить прививки и получать "метки", депутат предложил сделать им ПЦР-тесты за свой счет, но и тут противники QR-кодов отказались от компромисса, требуя, чтобы их провели в здание законодательного собрания просто так, в качестве исключения, так как свои позиции сдавать они не хотят.

Напомним, что федеральный законопроект отдали на рассмотрение в регионы, где его не слишком радостно встречают: в Челябинске группа активистов пыталась с боем попасть на заседание, в Екатеринбурге пока удалось избежать столкновений.