В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в здание ЗСО

В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в здание Законодательного собрания области, где сегодня будут рассматривать резонансные федеральные законопроекты, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по данным законопроектам. Однако охрана не пропустила их на заседание. В результате между жителями и охраной произошла потасовка.

На место вызвали сотрудников полиции.

Накануне депутаты двух комитетов Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь этих законопроектов пока нет.