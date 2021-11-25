25 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
ЗСО, охрана, противники вакцинации, (2021) | Фото: t.me/ACityThatSmog

В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в здание ЗСО

В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в здание Законодательного собрания области, где сегодня будут рассматривать резонансные федеральные законопроекты, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по данным законопроектам. Однако охрана не пропустила их на заседание. В результате между жителями и охраной произошла потасовка.

На место вызвали сотрудников полиции.

Накануне депутаты двух комитетов Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. В календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь этих законопроектов пока нет.



Теги: ЗСО, вакцинация, QR-код, законопроект,



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