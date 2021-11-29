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вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

В Перми от ковида умер привитый молодой ученый, родные винят методы лечения

В Перми от ковида умер молодой ученый, доцент ПНИПУ Виктор Островский. Его родные считают, что он умер от неправильного лечения.

Он был привит двумя компонентами "ЭпиВакКороны", ревакцинация планировалась в декабре. Днем 13 ноября Островский почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, вызвали врача, который назначил жаропонижающее, взял мазки на ковид. Через день ему сообщили, что у него ковид, и назначили ряд лекарств.

Однако лучше не становилось, и семья снова вызвала скорую. Она приехала ночью и была очень недовольна, что их побеспокоили, говорили грубо. Когда узнали, что он вакцинирован, немного смягчились. Но не назначили никаких анализов и не предложили компьютерную томографию. Через день ему стало хуже, приехал молодой человек в белом халате и привез коронавир и антибиотик. Он подчеркнул, что лекарство дорогое, а выдают его бесплатно. Но предупредил о том, что у лекарства есть один побочный эффект - помутнение сознания.

Больному стало чуть лучше, он принял принял четыре таблетки коронавира, как рекомендовал курьер, и одну таблетку антибиотика. После они пообедали. Однако вскоре Виктор резко потерял сознание. Супруга вызвала скорую, но та приехала через полчаса и лишь констатировала смерть.

В краевом минздраве заявили, что "лечение проходило в соответствии с временными рекомендациями Минздрава РФ по лечению COVID-19", КТ больному было не положено, а госпитализация не требовалась.

Вдова заявила, что коронавир назначается в условиях стационара, а его раздают всем. Она обратилась в прокуратуру с заявлением, просит разобраться в причинах смерти мужа.

Врач, пришедший уже после смерти, сказал, что лекарства им говорят раздавать, а врачи действуют только по инструкциям и все решается за них. Они записала разговор с ним на диктофон.

Теги: ковид, смертность, вакцинация, лечение



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