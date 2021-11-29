29 Ноября 2021
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Администрация города Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

На 300-летие Нижнего Тагила планируются лазерное шоу и концерты звезд

В администрации Нижнего Тагила состоялось совещание по подготовке и проведению юбилейного Дня города в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что год 300-летия для Нижнего Тагила должен быть особенным, а подготовку самого праздника, который состоится во второй уикенд августа, необходимо начинать уже сегодня. Начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина представила на обсуждение свои предложения: в их числе лазерное шоу, концерты приглашенных звезд, фейерверки и выступления уральских музыкальных коллективов.

Глава управления физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева рассказала о планах по проведению уличных соревнований и спортивных праздников. Также прозвучали предложения провести музыкальные мероприятия, КВН и многое другое.

Как отметили в мэрии, итоговая программа празднования 300-летия будет формироваться после сбора и рассмотрения всех предложенных вариантов.

Теги: Нижний Тагил, празднование, юбилей



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